Tekirdağ'da İndirimli Mağaza Açılışı İzdihama Neden Oldu

Tekirdağ'da İndirimli Mağaza Açılışı İzdihama Neden Oldu
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Süleymanpaşa ilçesinde açılan yeni züccaciye mağazası, özel indirim kampanyası ile vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kapıların açılmasıyla birlikte izdiham yaşandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde indirim kampanyası ile açılan mağaza izdihama neden oldu.

Süleymanpaşa'da yeni açılan züccaciye, mutfak ve ev ürünleri mağazası açılışa özel yaptığı büyük indirim kampanyasıyla vatandaşların akınına uğradı. Sabah erken saatlerden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kapıların açılmasıyla birlikte kalabalık bir anda içeri dolarken, zaman zaman izdihamlar yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, vatandaşların uygun fiyatlı ürünleri alabilmek için raflara yöneldiği görüldü. Mağazada adeta adım atılacak yer kalmadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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