Tavlı: "Talepleri yerinde dinliyor, birlikte çözüm üretiyoruz"

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede devam eden yatırımları yerinde inceleyerek istişare halinde olduklarını söyledi.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede devam eden yatırımları yerinde inceleyerek istişare halinde olduklarını söyledi.

Ünye Belediyesi, ilçenin 85 mahallesinde ulaşımdan sosyal alanlara kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları sahada takip eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan ile birlikte Aydıntepe ve Ataköy Mahallelerini ziyaret ederek yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Tavlı, Ünye'nin sosyal, kültürel ve turizm alanında hizmet verecek olan batıpark projesi alanı ile yarı olimpik yüzme havuzunda da incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tavlı, "Projelerimiz planladığımız şekilde hızla ilerliyor" ifadelerine yer verdi.

Yatırımlara ilişkin yaptığı incelemelerin ardından Çınarlık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tavlı, burada talep ve önerileri dinledi. - ORDU