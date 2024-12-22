Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
Ziyaret doğrulandı, havadan ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu

Uludağ'da Kayak Eğitimine Simülasyon Desteği

Uludağ'da Kayak Eğitimine Simülasyon Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Uludağ'da bulunan simülasyon merkezi sayesinde kayak sporcularına kar yağışının olmadığı dönemlerde de eğitim imkanı sunuyor. Ormanspor Kulübü, 7-18 yaş arasındaki gençlere simülasyonla kayak eğitimi vererek, yıl boyunca sporcuların yarışmalara hazırlanmalarını sağlıyor. Kulüp, kayak sporunu geliştirmeyi ve Bursa ile çevresinde sporcu yetiştirmeyi amaçlıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün Uludağ'da bulunan simülasyon merkezi, kar yağışının olmadığı dönemlerde kayak sporcularına 4 mevsim boyunca yarışlara hazırlanma fırsatı sağlıyor.

Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezlerinden biri olan Uludağ'da, istenilen düzeyde kar yağmaması kayak turizmini olumsuz etkiledi. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Orman spor Kulübü, simülasyonla verilen kayak eğitimiyle 7-18 yaş arasındaki çocuklara eğitim veriliyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün Uludağ Kayak Merkezi'nde bulunan tesisinde, sadece kış aylarında değil 4 mevsim boyunca eğitim gören sporcular yarışmalara hazırlanıyor.

Kulübün kuruluş amacının Bursa ve çevre illere sporcu yetiştirmek olduğunu söyleyen Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve Orman spor Kulübü Başkanı Ali Yapmış, "1986 yılında Orman spor Kulübü adı altında kurulan kulübümüz o günden itibaren faaliyetlerine devam ediyor. Kuruluş amacımız Bursa ve çevre illerde kayak sporcusu yetiştirmek. Kayak yapmak isteyen çocuklara temel eğitim veriyoruz. Spora devam etmek isteyenlere destek vererek antrenörlerle birlikte devam ediyoruz. Buradaki teknik personelimiz Orman Bölge Müdürlüğünün personeli. 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na proje sunduk ve destek gördü. Bu proje çerçevesinde kayak ve snowboard simülatörü kullanmaya başladık. Amacımız kayak sporunu geliştirmek, çocuklarımızı temel eğitim vermek. Öğrenmek isteyen gençlerimizi buraya bekliyoruz. Şehit ve gazi çocuklarını zaman zaman buraya getirip kayak eğitimi veriyoruz. Bizim 3 kategoride 8 sporcumuz var" dedi.

4 yaşından beri bu sporu yaptığını belirten kulüp antrenörü Onur Can Buğday, "Kayak bir kış sporu. Bu zamana kadar sadece kış aylarında eğitim veriyorduk. Geldiğimiz aşamada da kayak sporunu teknolojiyle buluşturup kayak simülatörü kullanmaya başladık. Eğitimlerimizi bütün sene devam ettirerek 4 mevsime yaymayı planladık. 7-18 yaş arası öğrencilerimiz var. Emek ve özveri isteyen bir spor. Dışarıdan görüldüğünde basit kalabilen bir spor ancak arka planında bütün seneye yayılan bir eğitim gerektiriyor. İstekli olan çocuklarımızı milli sporculuk aşamasına taşıyoruz. Biz çocuklara Alp disiplini branşında simülasyon eğitimi veriyoruz. Kayak simülasyonun içerisinde dünyadaki çeşitli pistler var. Öğrencinin seviyesine göre, temel eğitimden profesyonel seviyeye kadar eğitim veriyoruz. Kayak simülatörümüz bu anlamda Bursa'daki kulüpler arasında da tek olma özelliğini taşıyor. Öğrencilerimizi mevsim ve kar şartlarına bağlı kalmaksızın kondisyonlarını bütün sene boyunca en üst seviyede tutabiliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
img

Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
img

Ziyaret doğrulandı, havadan ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
Türkiye'nin 68 yıllık tekstil devi kapandı, onlarca kişi işsiz kaldı
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu
Ahmet Çakar, özel hayatını ifşa eden Hadise'yi yerden yere vurdu
Beşiktaş'ta sular durulmuyor: Futbolcular peş peşe itiraf etti
Futbolcular peş peşe itiraf etti
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı

Son Dakika Haberleri

Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı 22-23 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.