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Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Yapıldı

Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Yapıldı
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yemekhaneler ve marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve hijyen şartları kontrol edildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki yemekhaneler ve marketlerde gıda güvenliği denetimi yaptı.

Yapılan denetimlerde, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve saklama ve hijyen şartları gibi önemli kriterler kontrol edildi. Halk sağlığını korumanın en önemli öncelikleri olduklarını belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki tüm yemekhane ve marketlerde düzenli olarak denetimler yapıldığını belirtti. Gıda ürünlerinin hijyen şartlarına uygun şekilde saklanması, son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi ve işletmelerin genel hijyenik ortamlarının sağlanması büyük önem taşıdığını ifade eden yetkililer denetimlerin devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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