Şoför Esnafından UKOME'ye Zam Talebi

Şoför Esnafından UKOME'ye Zam Talebi
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, artan maliyetler yüzünden zor durumda kalan şoför esnafı için taşıma ücretlerine zam yapılması gerektiğini belirtti.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, artan maliyetler nedeniyle ulaşım sektöründe zor günler geçiren şoför esnafının sesini duyurdu. Künkcü, taşıma ücretlerine zam yapılması için UKOME'ye (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) çağrıda bulundu.

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, akaryakıt başta olmak üzere bakım, parça ve sigorta gibi tüm kalemlerde ciddi artışlar yaşandığını belirterek, "Şoför esnafımız artık bu yükün altından kalkamıyor. Mevcut taşıma ücretleri maliyetlerin çok gerisinde kaldı. Vatandaşımıza hizmet eden, gece gündüz direksiyon sallayan esnafımız mağdur durumda" dedi.

UKOME'ye başvuruların yapıldığını belirten Künkcü, "UKOME'den anlayış bekliyoruz. Taşıma ücretlerinin güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi. Sadece halk otobüsleri değil, sarı otobüsler de dahil olmak üzere tüm taşıma sistemlerinde fiyatların belli bir standarda kavuşması gerekiyor. Bu hem adil rekabet hem de sürdürülebilir hizmet için şart" ifadelerini kullandı.

Toplu taşımada hizmetin aksamaması ve esnafın ayakta kalabilmesi için fiyatların güncellenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Künkcü, "Bugün yapılacak zam, hem yolcuyu hem esnafı korur. Gecikilirse, taşıma hizmetinin sürdürülebilirliği riske girer" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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