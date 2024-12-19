Skandal! Meşhur Sarıyer Börekçisi'nde Taklit Gıda İfşası

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit-tağşiş listesinde, Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin Kağıthane'deki şubesinde satılan kıymalı börekte tek tıknaklı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildiği duruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güvenilir gıdanın takibi için yeni sistem hayata geçirilmişti. Bakanlık, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmaları ilan ediliyor. Bakanlığın 18 Aralık 2024 tarihli duyurusunda, Meşhur Sarıyer Börekçisi isimli firmanın Kağıthane'deki şubesinde satılan kıymalı börekte tek tıknaklı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildiği belirtildi. - İSTANBUL