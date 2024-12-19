Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş Başkanı 4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekti
4 isimle kamera karşısına geçti, birinin mesleği dikkat çekiciydi
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
2024'te en çok haber olan başkanlar! İlk 3'te AK Partili tek isim var

Skandal! Meşhur Sarıyer Börekçisi'nde Taklit Gıda İfşası

Skandal! Meşhur Sarıyer Börekçisi'nde Taklit Gıda İfşası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin Kağıthane şubesinde satılan kıymalı börekte tek tıknaklı eti ve sakatat tespit etti. Yeni sistemle gıdalardaki taklit ve tağşişler takip ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit-tağşiş listesinde, Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin Kağıthane'deki şubesinde satılan kıymalı börekte tek tıknaklı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildiği duruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güvenilir gıdanın takibi için yeni sistem hayata geçirilmişti. Bakanlık, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmaları ilan ediliyor. Bakanlığın 18 Aralık 2024 tarihli duyurusunda, Meşhur Sarıyer Börekçisi isimli firmanın Kağıthane'deki şubesinde satılan kıymalı börekte tek tıknaklı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
img

Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
img

Premier Lig'in köklü takımına imzayı attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

Hudutsuz Sevda 46. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 46. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 19-20 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İlyas Yalçıntaş hapis cezası mı aldı? İlyas Yalçıntaş suçu ne, ne yaptı? İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Aralık Güzelbahçe, Gaziemir, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 19-20 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Aralık Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.