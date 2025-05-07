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Sivas'ta Semt Pazarında Alışveriş Dualarla Başlıyor

Sivas'ta Semt Pazarında Alışveriş Dualarla Başlıyor
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Sivas'ın Zara ilçesinde kurulan semt pazarında, her hafta dua ile alışverişe başlanıyor. Zara İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan uygulama ile pazarda manevi değerler öne çıkarılıyor. İlçe Müftüsü, bu projeyle toplumda dini duyguları canlandırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sivas'ta semt pazarında her hafta alış-veriş dualarla başlıyor

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde haftada bir gün kurulan semt pazarında, alış verişe dualarla başlanılıyor.

Zara İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan uygulama ile ilçe merkezinde her hafta Salı günleri kurulan semt pazarı, ilçe müftülüğü personellerinin yaptığı dualarla açılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan İlçe Müftüsü Yunus Güleç, "Ahilik ruhunu canlandırmayı amaçlayan bu projemizle toplumun kalbi olan pazarlarda dualar ve aminler de yankılansın istedik. Bu fikir aslında manevi değerlerimizi gündelik hayatın tam merkezine taşıma, madde ile manayı aynı çatı altında buluşturma arzusuyla ortaya çıkmıştır. Projemizi din görevlilerimizle istişaremiz neticesinde ilçe Kaymakamımıza arz ettim, olumlu karşıladılar. Zara ilçemiz manevi duyguları yüksek bir ilçemiz hakikaten. Bu da bu tür güzelliklerin ortaya çıkmasında bize ilham kaynağı oluyor. Vatandaşlarımız sadece alışveriş yapmaya değil, dua almaya da geliyor artık Pazar yerine. Esnaf ve vatandaşlarımız bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar. Duaya amin derken yüzlerde tebessüm, gönüllerde huzur oluyor. Geçtiğimiz hafta Salı günü "Pazarımda dua var" projemizin ilkini gerçekleştirdik. Zara'da pazarımızda dua, evlerimizde huzur, gençlerimizin gönlünde umut filizlensin istiyoruz. İlçe merkezinde görev yapan din görevlilerimiz sırasıyla Pazar yerinde dua uygulamasını icra ediyorlar. Sonrasında hocalarımızla birlikte alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Her yaşa hitap eden proje ve çalışmalarla bu toprakların manevi ruhunu canlı tutma noktasında bir gayret içerisindeyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDA ÖZEL - Yerel
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