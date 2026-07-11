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Şişli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada: 80 Bin TL'lik cihazı böyle çaldı

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İstanbul Şişli'de bir AVM'nin metro çıkışındaki cep telefonu mağazasından yaklaşık 80 bin TL değerinde telefon çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Şişli'de bir AVM'nin metro çıkışındaki cep telefonu mağazasına gelen şüpheli, iddiaya göre yaklaşık 80 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 14: 00 sıralarında Şişli'de bulunan Cevahir AVM metro çıkışında bulunan cep telefonu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan cep telefonunu gözüne kestirdi. O esnada farklı bir müşteri ile ilgilenen dükkan çalışanının meşgul olması fırsat bilen kişi piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL değerinde olan cep telefonunu çalarak uzaklaştı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin dükkanın önünde beklediği, etrafı izlediği ve dükkan çalışanının başka bir müşteriyle ilgilenmesini fırsat bilip rafta bulan telefonu alarak uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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