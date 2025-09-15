Sinop'ta Kümes Saldırısı: 300 Tavuk Telef Oldu

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kümese giren hayvanların saldırısı sonucu yaklaşık 300 tavuk telef oldu.

Sinop'un Boyabat ilçesi Camikebir Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Tuncay Çömezoğlu'na ait kümese giren köpek ya da çakal olduğu tahmin edilen hayvan veya hayvanlar, kümesteki tavuklara saldırdı. Saldırı sonrası 300 tavuk telef oldu.

Geçimini seracılık ve tavukçulukla sağlayan Çömezoğlu, büyük maddi zarara uğradığını belirtti. Telef olan tavuklarının görüntüsünü cep telefonu kamerası ile kaydeden mağdur Tuncay Çömezoğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 300 tavuğum telef oldu. Kapı, baca, tahta parçalamışlar her tarafı. Yazık günah değil mi? Bu zararı kim karşılayacak? Kaç aydan beri ben bunlara emek veriyorum. Şuraya bakar mısınız? Tavuklarım telef oldu. Kümesin her tarafını paramparça etmişler. Her tarafı özenerek yaptım. Kümesin etrafını tel ile çevirdim, telleri de paramparça etmişler."