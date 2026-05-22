Dükkanında düşürülen altının sahibini arıyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir simitçi, dükkanında alışveriş yaparken cüzdanındaki altını düşüren kadını bulmak için kamera kayıtlarını inceliyor. Esnaf, altını kasasında saklayarak sahibini bekliyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren simitçi esnafı, dükkanında alışveriş yaparken cüzdanındaki altını düşüren kişiyi arıyor. Kadının altını düşürme anı ise iş yerinin kamerasına yansıdı.

Devrek'te faaliyet gösteren bir simitçi fırınından simit aldıktan sonra ödemesini yapmak için parasını çıkartırken cüzdanındaki altını düşüren kadın ve altının düşürülme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden simit fırını sahibi Ercan Sevinç, düşürülen altını çelik kasasında saklıyor. Kadının altını düşürme anı ise iş yerine ait kameraya yansıdı.

Dükkanında meydana gelen olayı anlatan Sevinç, "Sabah saatlerinde iki kadın simit almak için iş yerime geldiler. Simitleri verdim ve müşterim parasını öderken cüzdanında bulunan altınını düşürmüş iş yerinin güvenlik kamerasından anladım. Peşlerinden gittim ama maalesef kendilerini bulamadım. Belki altının değeri çok değil ama benim için haram ben altını çelik kasama koydum ve sahibini bekliyorum, umarım gelip alırlar" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
