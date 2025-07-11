Simav İlçe Müftüsü Badminton Şampiyonu Ramazan Emir Çelik'i Ödüllendirdi

Simav İlçe Müftüsü Badminton Şampiyonu Ramazan Emir Çelik'i Ödüllendirdi
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Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, U13-U15 Türkiye Badminton Milli Sporcu Şampiyona seçmelerinde Kütahya ve Simav'ı temsil edecek olan Ramazan Emir Çelik'i ödüllendirerek başarı dileklerinde bulundu.

Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, U13-U15 Türkiye Badminton Milli Sporcu Şampiyona seçmelerinde Kütahya ve Simav'ı temsil edecek olan ortaokul öğrencisi Ramazan Emir Çelik'i ödüllendirdi.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe, 18-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan U13-U15 Türkiye Badminton Milli Sporcu Şampiyona seçmelerinde Kütahya ve Simav ilçesini temsil edecek olan Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Ramazan Emir Çelik'i ödüllendirerek başarı dileklerinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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