Simav İlçe Müftüsü Badminton Şampiyonu Ramazan Emir Çelik'i Ödüllendirdi

Simav İlçe Müftüsü Hasan Serçe, U13-U15 Türkiye Badminton Milli Sporcu Şampiyona seçmelerinde Kütahya ve Simav'ı temsil edecek olan ortaokul öğrencisi Ramazan Emir Çelik'i ödüllendirdi.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe, 18-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan U13-U15 Türkiye Badminton Milli Sporcu Şampiyona seçmelerinde Kütahya ve Simav ilçesini temsil edecek olan Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Ramazan Emir Çelik'i ödüllendirerek başarı dileklerinde bulundu. - KÜTAHYA