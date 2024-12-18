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Siirt'te 120 Koyun Havasızlıktan Telef Oldu

Siirt'te 120 Koyun Havasızlıktan Telef Oldu
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Siirt'in Eruh ilçesinde Menal Timurtaş'a ait 120 koyun, gece bırakıldığı çadır ahırda havasız kalarak telef oldu. Timurtaş, hayvanlarının telef olması nedeniyle büyük bir zarar yaşadığını belirtti.

Siirt'in Eruh ilçesinde, Menal Timurtaş'a ait 120 koyun, gece bırakıldığı çadır ahırda havasız kalarak telef oldu.

İlçede besicilik yapan Menal Timurtaş, sabah saatlerinde girdiği ahırda 120 küçükbaş hayvanının telef olduğunu gördü. Hayvanların ahırda havasız kalması sonucu telef olduğu tespit edildi.

Timurtaş, hayvancılık yaparak geçimini sağladığını, bu nedenle zararının büyük olduğunu söyledi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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