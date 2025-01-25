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Şeker Pancarı Üreticileri İçin Çözüm Toplantısı Düzenlendi

Şeker Pancarı Üreticileri İçin Çözüm Toplantısı Düzenlendi
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Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şeker pancarı üretimindeki sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya kaymakam, il tarım müdürü, şeker fabrikası yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda, şeker pancarı üretiminde karşılaşılan sorunları değerlendirmek, yaşanan sorunlara çözüm bulmak ve üreticilerin üretim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, çiftçilerin pancar üretiminde karşılaştığı sorunlar görüşüldü, çözüm önerileri masaya yatırıldı. Gerçekleştirilen toplantıda özel bir şeker fabrikası şirketinden yetkili, konuyla alakalı çiftçilere bilgiler aktardı.

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin'in, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'in, şube müdürlerinin, AK Parti Demirözü İlçe Başkanı Adem Boncuk'un, muhtarların ve çiftçilerin katıldığı toplantıda toprak verimliliği için uygulanan mübavele nedeniyle ürün alımına koyulan kota, toplantının ana gündemini oluşturdu. Çiftçilere yapılan bilgilendirmenin ardından çiftçiler söz alarak, sorunlarını dile getirdiler. Çiftçilerin konuşmalarının ardından şeker pancarı üretiminde yapılan yanlış tarım uygulamalarına değinilerek, sorunların çözülmesi adına yapılması gerekenler planlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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