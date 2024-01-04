Seferihisar Belediyesi Balıkçılara Yağmurluk Desteği Verdi

İzmir 'in balıkçılık merkezlerinden biri olan Seferihisar 'da, Seferihisar Belediyesi'nin balıkçılara desteği yüz güldürüyor. Sığacık'ta bulunan balık mezatını ziyaret eden Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, balıkçı esnafına yağmurluk hediye etti. Kıyı balıkçılığı ile geçimini sağlayan esnafla sohbet eden Başkan Yetişkin, isteklerini dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

"DESTEKLERİMİZ SÜRECEK"

Kıyı balıkçılığının ihtiyacına yönelik uzun vadeli destekler vermeyi sürdüreceklerini ve daha iyi hizmet için kalite standartlarının artıracağını sözünü veren Başkan Yetişkin, "Balıkçılıkla uğraşan ve bölge turizmine de katkıda bulunan emektar hemşehrilerimin daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlamak için çabalıyoruz. Desteklerimiz artarak sürecek" dedi.