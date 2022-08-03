-Sarraflar altın alımlarında taksitin artırılmasını istiyor

KIRŞEHİR - Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, altın alımlarında taksit sayısının arttırılması ve kredi kartı ile altın alımlarında banka komisyonlarının düşürülmesinin altıncıları rahatlatacağını söyledi.

Kuyumcu Durukan, "Dünya üzerinde en büyük krizi yaşadığımız sektör altın. Altın üzerinde oyun oynadılar, ons fiyatı 2 bin dolardı sattılar. Bin 770 dolara düşürdüler, oradan yeniden alarak bin 773 onsa çıkardılar. Altının gramı şuanda bin 21 lira 900 liraya kadar da düşmüştü. Altınınıza sahip çıkın çok fazla değerlenecek" dedi.

"Eş, dost akraba veresiye altın için geliyor"

Düğün sezonu olarak bilinen temmuz ve ağustos ayı itibariyle insanların altın almaya geldiğini fakat veresiye talebinde bulunduğunu belirten Durukan, "İnsanlar düğüne gidiyor ama bir çeyrek altın götüremiyor. Bizlere gelip bir çeyrek altını veresiye talep ediyor. Benim amcam, dayım, halam, yeğenim herkes arıyor. Düğüne gidecek ama altın alamıyor. Bankalara verdiğimiz komisyonlar bizi illallah ettirdi. İnsanlar çeyrek altın çekmek istiyor fakat kuyumcunun çeyrek altından kazandığı para 10 lira bankaya ise 50 lira komisyon veriyor. Devlet yetkililerimizden kuyumcular adına rica ediyoruz. Esnafın yanında olarak gerekli müdahaleleri yapın. Bir çeyrek altını kuyumcunun kazanabilmesi için kuyumcunun 160 adet çeyrek altın satması lazım. Yapılacak müdahale kuyumcu esnafını da rahatlatır" ifadelerini kullandı.