Haberler

Şanlıurfa'da ramazan öncesi fiyat denetimleri artırıldı

Şanlıurfa'da ramazan öncesi fiyat denetimleri artırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, market, kasap, fırın ve lokantalarda denetimlerde bulundu. Ekipler ürünlerin fiyatlarını ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Şanlıurfa'da Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek için denetimler artırıldı.

Şanlıurfa'da ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki market, kasap, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürüyor.

Merkez Karaköprü ilçesindeki bir markette inceleme yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş, Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da denetimler gerçekleştirildiğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı