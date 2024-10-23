Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Nalbantlık Mesleği Yok Olma Tehlikesinde

Şanlıurfa'da Nalbantlık Mesleği Yok Olma Tehlikesinde
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüzyıllardır süren nalbantlık mesleği, sadece iki ustanın kalmasıyla sona yaklaşıyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odası, bu mesleğin devam etmesi için proje hazırlıyor.

Yüzyıllardır 'atların diyarı' olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nalbantlık mesleği son demlerini yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüzyıllardır at yetiştiriciliği yapılıyor. Atların diyarı olarak adlandırılan ilçede haralarda yetiştirilen yarış atları Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Değeri milyonlarca lirayı bulan yarış atlarının yanı sıra yük taşımacılığı için de atlar kullanılıyor.

Sadece 2 nalbant kaldı

Daha önce onlarca kişinin yaptığı nalbantlığı şimdi sadece 2 kişi yapıyor. Yaşları 50'nin üzerinde olan ustalar, çırak bulamıyor. Çocuklarının dahi nalbantlık yapmak istemediklerini söyleyen ustalar, bu mesleğin de artık son bulmaya başladığını söyledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası devreye girdi

Nalbantlık mesleğinin bitme noktasına gelmesi Esnaf ve Sanatkarlar Odasını harekete geçirdi. İlçede bu mesleği yapan son ustalar olan 56 yaşındaki Nuri Erişen ve 53 yaşındaki Müslüm Özer'i ziyaret eden Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı İsmet Demir, yeni ustalar yetiştirmek için proje hazırladıklarını belirtti.

Suruç'ta bu mesleği yapan 2 kişi olduklarını söyleyen Özer "Benim çocuklarım bu mesleği yapmıyor. Birisi berberlik yapıyor, birisi ise döner işi yapıyor" dedi.

Yok olmaya yüz tutan meslekler için proje hazırladıklarını söyleyen Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı İsmet Demir, "Şu anda Suruç'ta iki nalbant ustamız var. Aslında devam eden bir meslek ama maalesef ilçemizde bitiyor, kimse tercih etmiyor. Biz de yok olmaya yüz tutan mesleklerin devam etmesi için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Nuri Erişen 48 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek işini çok sevdiğini dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Kültür Sanat Ekonomi Yerel Yaşam Suruç

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YouTube bugün açılır mı? 23-24 Ekim YouTube düzeldi mi? Bugün dizi yayınlanacak mı, diziler ertelendi mi 23 Ekim Çarşamba? Erişim engeli ne zaman kalkacak? Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba? YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü? İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü? Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.