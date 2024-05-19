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Samsun'da 19 Mayıs coşkusu: Dev bayraklı yürüyüş düzenlendi

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Samsun'da Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının yıl dönümü dolayısıyla 1919 metre uzunluğundaki dev bayrakla yürüyüş düzenlendi. Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe izciler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Samsun'da Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının yıl dönümü dolayısıyla 1919 metre uzunluğundaki dev bayrakla yürüyüş düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Samsun'da coşkuyla kutlandı. Samsun Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dev bayraklı yürüyüş düzenlendi. Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi yanından başlayan yürüyüş Adnan Menderes Bulvarı üzerinden devam ederek Atakum Gençlik Merkezi önünde son buldu. 1919 metrelik dev Türk bayraklı yürüyüşe izciler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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