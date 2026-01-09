Haberler

Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Bayiler Esnaf Odası'nda başkanlığa Turan Özön seçildi

Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Bayiler Esnaf Odası'nda başkanlığa Turan Özön seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Bayiler Esnaf Odası seçiminde, Turan Özön üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Özön, bakkal esnafının sorunlarının çözümü için birlik içinde çalışacaklarını açıkladı.

Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Bayiler Esnaf Odası seçiminde Turan Özön, üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bugün gerçekleştirilen genel kurulda tek liste aday oldu. Yapılan oylamada kullanılan oyların tamamını alan Turan Özön, odanın yeni başkanı oldu. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Özön, "Ebediyete irtihal eden odamızın kurucularından merhum Hacı İsmail Güler büyüğümüz başta olmak üzere tüm üyelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 33 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Hacı Eyüp Güler başkanımıza da odamıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde bakkal esnafının sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirten Özön, oda üyeleriyle istişare halinde hareket edeceklerini ve esnafın haklarını korumaya yönelik projelere öncelik vereceklerini söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Profesör Doktor Mehmet Özkan: Maduro tek bir şartla özgürlüğüne kavuşabiir

Profesör Doktor Mehmet Özkan: Maduro tek şartla özgürlüğe kavuşabilir
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı