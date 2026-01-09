Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Bayiler Esnaf Odası'nda başkanlığa Turan Özön seçildi

Samsun Bakkallar ve Her Çeşit Bayiler Esnaf Odası seçiminde Turan Özön, üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bugün gerçekleştirilen genel kurulda tek liste aday oldu. Yapılan oylamada kullanılan oyların tamamını alan Turan Özön, odanın yeni başkanı oldu. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Özön, "Ebediyete irtihal eden odamızın kurucularından merhum Hacı İsmail Güler büyüğümüz başta olmak üzere tüm üyelerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 33 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Hacı Eyüp Güler başkanımıza da odamıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde bakkal esnafının sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirten Özön, oda üyeleriyle istişare halinde hareket edeceklerini ve esnafın haklarını korumaya yönelik projelere öncelik vereceklerini söyledi. - SAMSUN