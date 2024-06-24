Şampiyonluk ödülü olarak koyun verildi

Şampiyonluğu ödül olan koyunla birlikte kutladılar

ZONGULDAK - Karadeniz Ereğli'de, 2019 yılında kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 20 yaşında hayatını kaybeden Taner Oktay anısına dostluk turnuvası düzenlendi. Turnuvanın şampiyonu olan Kocaalispor Gençlik Takımının oyuncularına, kupanın yanı sıra ödül olarak bir de koyun hediye edildi.

İlçeye bağlı Kocaali Mahallesi'nde düzenlenen turnuvada altı takım kıyasıya mücadele etti. Final müsabakasında Kocaaalispor Gençlik takımı, Pençes Spor takımını 2-1 yenerek şampiyon oldu. Şampiyon takıma, şampiyonluk kupasının yanı sıra ödül olarak bir koyun hediye edildi. Turnuvada ikinci ve üçüncü olan takımlara da ödülleri takdim edildi. Kocaaalispor oyuncuları, şampiyonluk kupasını ve ödül olarak aldıkları koyun ile birlikte fotoğraf çektirdi. Şampiyonluk coşkusunu yöreye ait Kaptaş şarkısı eşliğinde oynayarak kutladılar.

Kocaali Mahalle Muhtarı Murat Uslu, turnuva hakkında yaptığı açıklamada, "Taner Oktay adına dostluk ve kardeşlik turnuvası düzenledik. Turnuva çok güzel geçti. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ödül olarak şampiyon takıma koyun verildi. Artık ödülü nasıl değerlendirirler kendileri bilir" dedi.

Kocaali Mahallesi Takımı kaptanı Emrullah Uslu ise duygularını, "Köyüme, takımıma armağan olsun. Daha nicesi halkımız, köyümüz için. Ödülümüz olan koyuna biraz daha bakacağız" sözleriyle ifade etti.