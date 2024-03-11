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Ramazan Pidesi Devrekli Vatandaşların Tüketimine Sunuldu

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İslam aleminin büyük coşkuyla beklediği Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Devrekli vatandaşlar, iftar sofralarında olmazsa olmazlarından olan Ramazan pidesini tüketmeye başladı. Fırın işletmecisi Mehmet Erdem, maliyetlerin geçen yıla göre arttığını belirterek, pide gramajını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İslam alemin büyük coşku içerisinde beklediği mübarek 11 Ayin Sultanı olan Ramazan ayinin girmesi ile birlikte iftar sofralarında olmazsa olmazları arasında yer alan Ramazan pidesi Devrekli vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı.

Maliyetlerin geçen yıla nazaran çok arttığını ifade eden fırın isletmecisi Mehmet Erdem, "Geçen yıla göre tüm giderlerde maliyetler inanılmaz derecede yükseldi bunun farkındayız ancak, bizler isletmeci olarak 340 gram yerine vatandaşlarımıza pideyi 350 gramdan satmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İlçede bu sene 340 gram sade pide 20 liradan satılırken, yine aynı gramajda ki yumurtalı pide ise 25 liradan satılmaya başlanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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