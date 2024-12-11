HGS mobil uygulamasına siber saldırı sonrası PTT verilere ilişkin bildiri yayımladı

Ptt Genel Müdürlüğü HGS mobil uygulamasından kullanıcılara bildirim gitmesi üzerine açıklama yaptı. PTT'den yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde HGS mobil uygulamamızın mesaj servisine yurt dışından izinsiz bir erişim gerçekleşmiş ve bu kapsamda şirketimizle ilgisi olmayan bildirimlerin bazı kullanıcılara iletildiği tespit edilmiştir. Olayın tespitiyle birlikte, güvenlik sistemlerimiz hızlıca devreye girmiş, gerekli teknik ve operasyonel önlemler uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

VERİ KAYBI YAŞANMADI

PTT'den yapılan açıklamada veri kaybı olmadığı belirtilirken, "Söz konusu izinsiz müdahale sırasında ise herhangi bir veri kaybı ya da kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerin eline geçmesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Ayrıca, yasal mercilerle iş birliği içinde hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.