Palandöken Kayak Merkezi Resmi Sezon Açılışı Yapıldı
Palandöken Kayak Merkezi 2023-2024 kayak sezonu açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Meşaleli kayak gösterisi nefes kesti.
Palandöken Kayak Merkezi resmi sezon açılışı yapıldı. Meşaleli kayak gösterisi nefes kesti.
Palandöken Kayak Merkezi 2023-2024 kayak sezonu açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Açılış töreninde konuşan Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Palandöken Kayak Merkezinin kayağın ana merkezi konumunda olduğunu ifade etti.
Dev Türk bayrağı ile zirveden kayan kayakçıların ardından meşaleli kayak gösterisi yapıldı. Kar motorlarının gösterisi katılımcılardan tam not aldı. - ERZURUM