Üye Girişi
Haberler

Palandöken Kayak Merkezi Resmi Sezon Açılışı Yapıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Palandöken Kayak Merkezi 2023-2024 kayak sezonu açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Meşaleli kayak gösterisi nefes kesti.

Palandöken Kayak Merkezi resmi sezon açılışı yapıldı. Meşaleli kayak gösterisi nefes kesti.

Palandöken Kayak Merkezi 2023-2024 kayak sezonu açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Açılış töreninde konuşan Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Palandöken Kayak Merkezinin kayağın ana merkezi konumunda olduğunu ifade etti.

Dev Türk bayrağı ile zirveden kayan kayakçıların ardından meşaleli kayak gösterisi yapıldı. Kar motorlarının gösterisi katılımcılardan tam not aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayak Merkezi Erzurum Etkinlikler Yerel Politika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 11 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Icardi kaç gol attı? 2023-24 Gol Krallığı sıralaması! Galatasaray - Adana Demirspor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Adana Demirspor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor 2024 ne zaman başlıyor? Polikistik Over Sendromu nedir? Ruffles hangi ülkenin markası, kimin malı? Nelsson pozisyonu penaltı mı, el var mı? Hakem yorumları ne? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 8-9 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Heimlich manevrası nedir, nasıl yapılır? Heimlich manevrası nasıl uygulanır? 10 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 10 Aralık Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Muharrem İnce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday mı olacak? Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı belirtileri nelerdir? Gül hastalığı tedavisi nasıl? Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Adana Demirspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Zaha sakat mı? Zaha Adana Demirspor maçında yok mu? Afra Saraçoğlu diziden ayrılıyor mu, Yalı Çapkını Afra Saraçoğlu ayrılacak mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title