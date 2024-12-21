Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı'na Çığ Düştü: Bir Ölü, Beş Yaralı
Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, antrenman sırasında çığ düşmesi sonucu bir sporcu hayatını kaybetti, beş sporcu yaralandı.
(ERZURUM) - Palandöken Dağı Sultan Sekisi bölgesinde Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu antrenman yaparken çığ düştü. Çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.
Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. Milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiği, 5 sporcunun yaralandığı olayda çığın düşme anı kameralara yansıdı.
Kaynak: ANKA / Yerel