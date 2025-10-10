Özel Öğrencilerden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ziyaret

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Dilek Turul, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu özel öğrencileriyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Dilek Turul, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Mehtap Kınalıbaş, Müdür Yardımcısı Ali Asan ve özel öğrencilerle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük'ü ziyaretinde, güvenli toplum bilincinin ve toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik temenniler paylaşıldı.

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlük olarak, her bireyin topluma kattığı değeri önemsiyor, "Engelsiz bir yaşam, güçlü bir toplum" anlayışıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA