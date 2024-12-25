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Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

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Samsun'un Alaçam ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Alaçam ilçesinde aydınlatma direğine çarpan Fiat Tofaş otomobil hurdaya döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaçam çıkışında yan yoldan Yakakent istikametine seyir halinde olan Umut Baş idaresindeki 55 SS 106 plakalı Fiat Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bankette bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Umut Baş ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ünal Can Osma, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi kaydıyla yaralılar Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY - Yerel
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