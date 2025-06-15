Osmaniye'de Kaçak Sigara ve Elektronik Sigara Operasyonu

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Osmaniye'de bir yolcu otobüsünde yapılan aramada toplamda 153 gümrük kaçağı elektronik sigara ve çeşitli türlerde 900 paket tütün, puro ve sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilecek.

Osmaniye'de kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada kaçak elektronik sigara ve kaçak sigara ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünde koltuk altlarına gizlenmiş kaçak elektronik sigara ve kaçak sigara ele geçirildi. Otobüste yapılan aramada 153 gümrük kaçağı elektronik sigara, 900 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 300 dal gümrük kaçağı puro, 105 paket gümrük kaçağı sigara, 30 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Abdülmenaf D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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