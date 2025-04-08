Osmaniye'de Geçim Sıkıntısı ve Mutsuzluklar

Haber : Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesi sakinleri, ekonomik sıkıntılar dolayısıyla mutsuzluklarını dile getirdi. Aldığı maaştan mutlu olmadığını söyleyen Mustafa Kaya, "En son güldüğümde 15 yaşındaydım" derken, emekli Serdar Karasüleymanoğlu, "Mutlu olmamız, aldığımız maaşla geçinmemiz mümkün değil. Hayatımızın hiçbir garantisi yok" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kadirli sakinleri, geçim sıkıntısından yakındı, bu nedenle mutsuz olduklarını ifade etti.

İlçe sakini Ömer İspir, "Hiç mutlu değilim, can sıkıntısı, param yok, hiçbir şeyim yok, aç susuz..." dedi. En son ne zaman güldüğü sorulan İspir, "Yıllar oldu, çok eskiden güldüm, hatırlamıyorum. Param hiç yok. Can sıkıntısı... Ne yapayım işte, idare ediyorum öyle" diye konuştu.

"Bu geçim sıkıntısında gülmek mümkün değil"

Emekli Serdar Karasüleymanoğlu ise "Mutlu olmamız mümkün değil, aldığımız maaşla geçinmemiz mümkün değil. Hayatımızın hiçbir garantisi yok. Konuşmamız sıkıntılı. Herhangi bir yorum yaptığımız zaman içeri atıyorlar. Bu geçim sıkıntısında gülmek mümkün değil, yani alınan maaş geçinmeye yetmiyor, harcamamıza yetmiyor. Tabii ki her insanın, emeklinin borcu olur. Bu alınan maaşla borcun kapanması mümkün değil. 16-17 bin lira alan insan nasıl gülsün? Bu maaşla gülmek çok zor" diye konuştu.

Mustafa Kaya da gelirinden mutlu olmadığını dile getirdi. Kaya, "Maaştan mutlu değilim, yükselmesi lazım. En son 15 yaşındaydım güldüğümde. Ecevit'in zamanında mutluydum. Servetini bile devlete bıraktı Ecevit. Atatürk'ten sonra gelen ikinci adam" şeklinde konuştu.

"Pahalılıktan mutsuzum"

Bir başka vatandaş ise, "Pahalılıktan mutlu değilim. Ateş pahası olmuş. Hangisini sorarsan sor, hepsi pahalı. Bana göre pahalı" diye konuştu.

İlçe sakini bir diğer kişi ise, "Mutsuzum kardeşim. Pahalılıktan bir şeyin yanına yaklaşamaz şekildeyiz. Gelir kaynağım yok, bir yerde işe girdirmiyorlar. Garibanız, ekmek zor bulup yiyebiliyoruz" dedi.

Aynı kişinin, "En son ne zaman güldünüz?" sorusuna yanıtı ise, "Vallahi hiç gülemedim desem, inan" şeklinde oldu.