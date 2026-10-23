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Osmaniye'de eski muhtar Usta, iktidara oy verdiğine pişman olduğunu söyledi

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Osmaniye'de eski muhtar Usta, iktidara oy verdiğine pişman olduğunu söyledi Haber Videosunu İzle
Osmaniye'de eski muhtar Usta, iktidara oy verdiğine pişman olduğunu söyledi
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever'in de aralarında bulunduğu heyet, Osmaniye'nin Köyyeri köyündeki zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Fabrika sahibi ve eski muhtar Veli Usta, üreticilerin sorunlarını anlatarak iktidara oy verdiğine pişman olduğunu söyledi.

(OSMANİYE) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever'in de yer aldığı heyet, Osmaniye'nin Köyyeri köyünde bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti. Fabrika sahibi ve eski muhtar Veli Usta, üreticilerin yaşadığı sorunları anlatarak geçmişte destek verdiği iktidara tepki gösterdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, CHP Osmaniye İl Başkanı Rıza Tekerek ve Osmaniye Demokrasi Platformu Başkanı Muhammet Güloğlu, Köyyeri köyünde Veli Usta'ya ait zeytinyağı fabrikasını ziyaret etti.

İki dönem köy muhtarlığı yapan Usta, ziyarette zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunları ve üreticilerin karşılaştığı güçlükleri heyetle paylaştı.

Daha önce CHP'ye oy vermediğini ve iktidarı desteklemek için elinden geleni yaptığını belirten Usta, "Oy verdiğime pişman oldum. Utanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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