Üye Girişi
Haberler

Osman Nuri Sözkesen İçin Lokma Hayrı Düzenlendi

Osman Nuri Sözkesen İçin Lokma Hayrı Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 15 yıl önce hayatını kaybeden iş adamı Osman Nuri Sözkesen, vefatının 15. yılı anısına düzenlenen lokma hayrı ile dualarla anıldı. Lokma hayrına çok sayıda vatandaş katıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 15 yıl önce hayatını kaybeden iş adamı Osman Nuri Sözkesen için lokma hayrında yapıldı.

Denizli'de Funika Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Osman Nuri Sözkesen vefatının 15 yıl dönümünde dualarla anıldı. Yaptığı çalışmalar ve uzay bilimine olan merakıyla adından sıkça söz ettiren Denizli'nin sevilen iş insanı merhum Osman Nuri Sözkesen için Delikliçınar Yeni Camide lokma hayrı düzenlendi. Sözkesen ailesi tarafından yapılan lokma hayrına Sözkesen ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli'nin sevilen iş insanının yanı babalarını hiçbir zaman unutmadıklarını belirten merhum iş insanı Osman Nuri Sözkesen'nin oğlu ve DEGİAD Başkanı Kemal Sözkesen, lokma hayrına katılan herkese teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Nuri Sözkesen denizli

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'yi Görüyorum ne zaman, saat kaçta? TRT 1 Gazze'yi Görüyorum belgeseli konusu nedir? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Kızıl Goncalar 21. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İkbal Uzuner'in babası ifadesinde ne dedi? Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 3. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli? 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.