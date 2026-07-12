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Desteklerin faydaları yerinde görüldü

Desteklerin faydaları yerinde görüldü
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ORKÖY Dairesi Başkanı Sinan Bilge, Düzce'de kredi desteği alan orman köylülerini ziyaret ederek desteklerin sahadaki etkilerini inceledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredisinden faydalanan çiftçiler yerlerinde ziyaret edilip desteklerin sahada yansımaları incelendi.

ORKÖY Dairesi Başkanı Sinan Bilge Düzce'de orman köylüleriyle bir araya geldi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanı Sinan Bilge, Düzce'de ORKÖY kredilerinden yararlanan orman köylülerini yerinde ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, sağlanan desteklerin sahadaki yansımaları incelenerek vatandaşların talep ve önerileri doğrudan dinlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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