Babadan oğula 3 kuşaktır süren saatçiliğin 4'üncü kuşak kadın temsilcisi

Ordulu kadın saat tamir ustası, 3 kuşaktan bu yana babadan oğula geçen ve aile mesleği olan saatçiliği dördüncü kuşak olarak babasıyla birlikte sürdürüyor.

Altınordu ilçesinde Ali Bayram tarafından 1970 yıllarında açılan saat tamir dükkanını, ilk olarak Remzi Bayram, sonrasında Sinan Bayram işletti. 3 kuşak boyunca babadan oğula geçen meslek, dördüncü kuşak olarak ise Tuğçe Bayram'a devrolmaya hazırlanıyor. Saatçi dükkanını babası ile birlikte çalıştıran Tuğçe Bayram, mesleğini sevdiğini belirtiyor.

"Çocukluktan hevesim vardı"

Dedesinin yıllar önce kendisine mesleği öğrettiğini ve çocukluk yıllarından hevesli olduğunu söyleyen Tuğçe Bayram (30), "Meslek ilk kuşaktan bana kadar geldi, 4'üncü kuşak olarak devam ediyorum. Rahmetli dedem bizi alıştırırdı, 12 yıl öncesinden başladım, benim de hevesim vardı. O şekilde mesleğe devam ediyorum, hoşuma da gidiyor. Burada pil değişimi ve diğer bazı tamirleri yapıyorum. Babam ve rahmetli dedemden çok şey öğrendim. Allah izin verirse ben mesleği devam ettirmek istiyorum" dedi.

"Kızımla birlikte çalışmak güzel"

Kızı ile birlikte aynı dükkanda çalışmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Sinan Bayram (51), yaklaşık 30 yıldır sektörde olduğunu söyledi. Babasının vefatından sonra dükkanda tek kaldığını ve bunun üzerine mesleğe meraklı olan kızının kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Sinan Bayram, "Kızım zaten işi biraz biliyordu, dedesi öğretmişti. Ben kızımla gurur duyuyorum, elinden geleni yapıyor. Beni tanıyanlar biliyor ancak kızımı tezgahın başında görenler ilk etapta çekinebiliyor ama sonradan alışıyorlar, güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı