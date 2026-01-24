Haberler

Eksi 15'de hayvan pazarı kuruldu

Erzurum'un Oltu ilçesindeki canlı hayvan pazarı, eksi 15 dereceye rağmen yoğun ilgi gördü. Alıcı ve satıcılar zorlu hava şartlarında ısınmaya çalışırken, hayvan üreticileri pazardaki mobil bankacılık hizmetlerinin çalışmamasından şikayetçi oldu. En pahalı hayvan 235 bin liraya satıldı.

Erzurum ve bölgenin en hareketli canlı hayvan pazarlarından biri olan Oltu Canlı Hayvan Pazarı, eksi 15 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gördü.

Sabahın erken saatlerinde kurulan pazarda alıcı ve satıcılar, soğuk havaya rağmenlastik yakarak ve ateş başında ısınmaya çalıştı. Zorlu hava şartlarına rağmen satışların normal seyrettiğini belirten hayvan üreticileri, pazarda mobil bankacılık hizmetlerinin çalışmamasından şikayetçi oldu.

Pazardaki en pahalı hayvan, 235 bin liradan alıcı bulan Şarole isimli tosun olurken, düve ve inek fiyatları 80 bin liradan başlayıp 140 bin liraya kadar yükseldi.

Hayvan üreticileri, soğuk ve ağır şartlar altında pazara geldiklerini ifade ederek, pazar alanındaki fiziki şartlarının iyileştirilmesini talep etti. - ERZURUM

