Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

Nazir Kuyumculuk, 45. Yılında Maliyetine Satış Başlattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Nazir Kuyumculuk, 45. kuruluş yıldönümü dolayısıyla maliyetine satış uygulaması başlattı. Altın fiyatlarındaki artışa rağmen, alım gücünün düşmesi nedeniyle böyle bir kampanya düzenlendiği belirtildi.

Altındaki fiyat artışına inat maliyetine satış başlattı

ERZİNCAN - Erzincan'da faaliyet gösteren Nazir Kuyumculuk, 45. kuruluş yıldönümü nedeniyle maliyetine satış uygulaması başlattı.

Altın fiyatlarındaki artışa inat kuruluş yıldönümleri nedeniyle maliyetine satış başlattıklarını ifade eden işletme sahibi Burcu Kayser Sarıçiçek, alım gücünün düşmesinden dolayı böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Özellikle düğün sezonunun yaklaşması nedeniyle düğün alışverişi yapmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Sarıçiçek, kampanyanın bir hafta süreceğini ifade etti.

En güvenli yatırım aracının altın olduğuna dikkat çeken Sarıçiçek, maliyetine satış fırsatından faydalanılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇAKMAK - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.