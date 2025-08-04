Nazilli Gençlik Merkezi'nde Gençlik İncelemeleri

Nazilli Gençlik Merkezi'nde Gençlik İncelemeleri
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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Aydın'daki Nazilli Gençlik Merkezi'nde gençlik liderleri ve gönüllü gençlerle bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu, Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Nazilli Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunarak gençlik liderleri ve gönüllü gençlerle bir araya geldi.

Nazilli'de gençlik çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Gençlik liderleri ve gönüllü gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Genel Müdür Efendioğlu, gençlerin projelerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulanarak, "Gençlik Merkezlerimizde yürütülen faaliyetler ve gönüllü gençlerimizin özverili çalışmaları bizleri gururlandırıyor" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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