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Muratpaşa'da 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' Projesiyle 5 Bin 167 İlçe Sakini Beslenme Alışkanlıklarını Değiştirdi

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın öncülüğünde başlatılan 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' projesi kapsamında, bir yıl içinde 5 bin 167 ilçe sakini diyetisyenlerle görüşerek beslenme alışkanlıklarını değiştirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın öncülüğünde başlatılan 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' projesi bünyesinde, bir yıl içinde 5 bin 167 ilçe sakini beslenme alışkanlıklarını değiştirmek diyetisyenlerle görüştü.

Muratpaşa'da spor eğitmenleri, spor salonları, spor okulları ve diyetisyenleriyle Türkiye'nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam projesi olan 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' devam ediyor. Muratpaşa Belediyesi'nin 2020 yılında covid-19 pandemi sürecinde başlattığı proje kapsamında diyetisyenler Muratpaşa'nın mahallelerinde ilçe sakinleriyle yıl boyunca bir araya geldi. Muratpaşa'nın 55 mahallesinde bir yıl içinde 1132 saha çalışması gerçekleştirilirken toplam görüşülen kişi sayısı 5 bin 167'ye ulaştı. Görüşmelerde kişilerin beslenme alışkanlıkları dinlendi, uzak durulması gereken yiyecekler, sağlıklı kilo verme yöntemleri, dengeli beslenme ve bağışıklık sistemiyle ilgili bilgiler verilirken kişiye özel diyet listeleri de oluşturuldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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