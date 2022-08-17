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Muğla yerel haberi | Muğla Büyükşehir'den Üreticiye Fidan ve Tohum Desteği

Muğla yerel haberi | Muğla Büyükşehir'den Üreticiye Fidan ve Tohum Desteği

Yerel Haberler

Muğla haberlerine göre Muğla Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa verdiği destekler kapsamında bugüne dek üreticiye; 578 ton yem bitkisi tohumu, 575 ton tohumluk patates ve 192 bin adet meyve fidanı dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa verdiği destekler kapsamında bugüne dek üreticiye; 578 ton yem bitkisi tohumu, 575 ton tohumluk patates ve 192 bin adet meyve fidanı dağıttı.

"Toprağını Satma Ürününü Sat" sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi tarımsal ürün çeşitliliği ve sürdürülebilir kalkınma için yürüttüğü projeler çerçevesinde; il genelinde tarım üreticisine desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda 578 ton yem bitkisi tohumu, 575 ton tohumluk patates ve 192 bin adet meyve fidanı üreticiye dağıtıldı. İl genelinde hayvancılığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler de üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi, özellikle süt sığırı yetiştiriciliği yapan üreticinin kaba yem ihtiyacına destek olmak için mülkiyeti belediyede olan arazilere tek yıllık (tritikale) ve çok yıllık (yonca) yem bitkilerinin ekimine devam ediyor.

ANKA / Yerel

Muğla Yerel Haberler

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