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Bolu'da ücretsiz fide dağıtımına yoğun katılım

Bolu'da ücretsiz fide dağıtımına yoğun katılım
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaz sezonuyla birlikte vatandaşlara ücretsiz dağıtılan 126 bin adet domates ve biber fidesi, kısa sürede tükendi. Dağıtımda uzun kuyruklar oluştu, izdiham yaşandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan fide, dakikalar içerisinde tükendi.

Mudurnu ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlara yönelik ücretsiz fide dağıtımı gerçekleştirildi. Pazar yerinde yapılan dağıtımda toplam 126 bin adet domates, dolmalık biber ve sivri biber fidesi vatandaşlara 20'şer tane olarak dağıtıldı. Kamyonlarla alana getirilen fideler, dağıtımın başlamasının ardından kısa sürede tükendi. Yoğun katılım nedeniyle vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, dağıtım alanında zaman zaman izdiham yaşandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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