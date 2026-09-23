MTSO Başkan adayı Duyan, sermaye artırımı hizmet bedelinde yüzde 50 indirim istedi

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Veysi Duyan, sermaye artırımı işlemlerinde alınan ticaret sicili hizmet bedelinin yüzde 50 düşürülmesini önerdi.

Seçim sürecinde üyelerin ticaret sicili işlemlerinde karşılaştığı bedellerin gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Duyan, mevcut tarifede 9 bin lira olarak uygulanan "Sermaye Artırımı Alt Limit" hizmet bedelinin 4 bin 500 liraya indirilmesini teklif etti. Kamuoyuna yansıyan bir tahsilat makbuzunda da aynı işlem için 9 bin lira hizmet bedeli alındığı görülmüştü. Önerinin, ticaret sicili harçları, ilan ücretleri ve Rekabet Kurumu payı gibi mevzuatla belirlenen zorunlu ödemeleri kapsamadığı, yalnızca odanın kendi hizmet tarifesi kapsamında belirlediği bedeli kapsadığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine göre oda ve borsalarda hizmet bedelleri, yasal sınırlar içinde kalmak kaydıyla yönetim kurulu teklifi ve meclis onayıyla yürürlüğe giriyor.

MTSO da 15 Eylülde yaptığı açıklamada, yasal harçlar ile oda hizmet bedellerinin birbirinden farklı olduğunu ve hizmet bedelleri tarifesinin her yıl oda meclisi tarafından belirlendiğini duyurmuştu.

Duyan'ın önerisinin hayata geçmesi halinde, değişikliğin MTSO Yönetim Kurulu ve Meclis kararıyla yeni dönem tarifesine yansıması gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı