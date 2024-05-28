Mersin'de Serbest Dalış Yapan Hasan Gürgah, 6 Kilo Benekli Balon Balığı Avladı

Mersin'de serbest dalış yapan Hasan Gürgah, zıpkınla yaklaşık 6 kiloluk 'benekli balon balığı' avladı.

Özel bir şirkette çalışan Gürgah, hafta sonu arkadaşı ile balık avına çıktı. Bir süre dalış yaptıktan sonra karaya çıkmaya karar veren Gürgah, bu sırada üzerine doğru bir balığın geldiğini görünce, bir anlık şaşkınlığın ardından zıpkınla balığı avladı. Karaya çıkarken avladığı balığın balon balığı olduğun fark eden Gürgah, yaklaşık 6 kilo gelen, boyu da 60-70 santimetre civarında olan balığı cep telefonu ile kayda aldı. Gürgah, ayrıca balığı avlama anını da kamerayla kaydetti.

Gürgah, 2019'dan beri hobi amaçlı su altında serbest dalış yaparak zıpkınla balık avladığını belirtti. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da arkadaşı Sabri Yeni ile dalışa gittiklerini ifade eden Gürgah, "Gittiğimiz merada balık yoktu. Biraz uzaklara gittik. Berrak sular normalde. Sular ısınınca popülasyonda olan balıklar daha çok derinlere kaçıyorlar. Biz de o gün fazla bir şey avlayamadık. Tam meradan çıkarken arkadaşımın olduğu yere; o da orada küçük balık vurmuş ve onu temizlemiş. Muhtemelen ona geldi. Sudan tam çıkacakken lüfer dediğimiz büyüğüne kofana deriz. Ona benzettim yapı itibariyle. Biraz daha yaklaştım. Korkusuzca bana doğru böyle saldırmak üzere geliyordu. Ben de hemen zıpkınımı doğrultup kafasının üzerinden ki oradan öldürmemiz lazım tehlikeli türleri. Hemen oradan atış yaptım. Panik anını atlattıktan sonra balon balığı olduğunu fark ettim" dedi.

"Daha önce böyle ilginç bir durumla karşılaşmadım"

Balon balıklarının el kadar olduğunu ifade eden Gürgah, "Küçüktür, hani sevimlidir, şişer falan ama tehlikeli bir türdür. Bu gördüğüm bambaşka tehlikeli bir türdü. Zaten normalde bizim denizlerimizde yok bu. Kızıldeniz'den bize gelen bir balık türü. Tabii o heyecanla; hayvan da can acısıyla tekrardan dişleri çok keskin bunların, tenekeyi koparabiliyorlar. Üzerime doğru gelmeye çalıştı, tekrar saldırmak üzere. Ben tabii temkinli davrandım. Balığı dikkatlice suyun üstüne çıkarıp arkadaşımla birlikte bu anı ölümsüzleştirmek istedik, videoya aldık. Çok şaşırdık. Yaklaşık bir 60-70 santim civarında geldi. Ben bunun daha önce ölüsünü denizde görmüştüm, bu kadar iri değildi. Bunun altı beyaz zaten, en tehlikeli ve en büyük türlerinden bir tanesi" diye konuştu.

Balığı denizden çıkararak, herhangi bir kimsenin zarar görmemesi için poşete sarıp ağızını iyice bağlayarak çöp konteynerine attığını ifade eden Gürgah, daha önce Kızıldeniz'den gelen aslan balıklarına rastladığını ama böyle ilginç bir durumla karşılaşmadığını kaydetti. - MERSİN