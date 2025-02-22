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Mersin'de İki Arkadaş Motosikletle Kardan Adam Taşıdı

Mersin'de İki Arkadaş Motosikletle Kardan Adam Taşıdı
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Mersin'in Anamur ilçesinde yağan karı değerlendirerek eğlenen vatandaşlar, motosikletle kardan adam taşıyan iki arkadaşın ilginç görüntülerine tanıklık etti.

Mersin'in Anamur ilçesi çevresine yağan karı fırsat bilen vatandaşlar o anların keyfini çıkarırken, iki arkadaşın motosikletle kardan adamı taşıması dikkat çekti.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'in belirli bölgelerinde de kar yağışı etkili oldu. Mersin'in Anamur ilçesinin çevresinde de lapa lapa kar yağdı. Vatandaşlar da kar yağışının olduğu bölgede zaman geçirdi. Motosikletle karlı bölgeye giden 2 arkadaşın ise yaptığı kardan adamı motosikletin arkasına koyarak gitmesi dikkat çekti. Fahri Görgülü ile Yeşilyurt Caddelerinden giden motosikletin arkasındaki kardan adamı arkadan araçla takip eden bir kişi, o anları cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde cadde üzerinde giden mobiletin sürücünün arkasında oturan vatandaşın, ellerini ters şekilde arkaya atarak yaklaşık bir metre boyundaki kardan adama sıkıca sarıldığı anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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