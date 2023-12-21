Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Çukurova Basketbol Kulübü'nün EuroLeague Women B Grubu 10. Haftasında Villeneuve d'Ascq LM maçını izledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Çukurova Basketbol Kulübü'nün EuroLeague Women B Grubu 10. Haftasında Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşmasını izleyerek Turuncu Lacivertlilere tribünden destek verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Çukurova Basketbol Kulübü'nün EuroLeague Women B Grubu 10. Haftasında Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşmasını izleyerek Turuncu Lacivertlilere tribünden destek verdi. Fransa'daki ilk maçta yendiği Villeneuve'yi kendi sahasında konuk eden ÇBK, mücadeleden 54-70 skorla mağlup ayrıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin (KBSL) ilk yarısını 24 puanla 2. sırada tamamlayan Mersin Çukurova Basketbol Kulübü'nün (ÇBK) EuroLeague Women B Grubu 10. Haftasında Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM ile karşılaşmasını izleyerek, Turuncu Lacivertlilere tribünden destek verdi.

Başkan Seçer, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmayı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, ÇBK Başkanı Serdar Çevirgen ve ÇBK Asbaşkanı Ali Adalıoğlu ile birlikte izledi.

Karşılaşma konuk ekibin 54-70 üstünlüğü ile tamamlandı.