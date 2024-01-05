Merkezefendi Belediyesi'nden Halk Süt ve Halk Ekmek Projesi

Merkezefendi Belediyesi'nce başlatılan Merkezefendi Halk Süt ve Halk Ekmek projesi ile ilçede yaşayan vatandaşlar hem kaliteli süt ürünlerine hem de taze ekmeğe kolayca ulaşabilme imkanı yakaladı.

Alım gücünün azaldığı ve ürün fiyatlarının arttığı bu dönemde 2-5 yaş arasındaki Merkezefendili çocuklara ücretsiz ulaştırılan 'Merkezefendi Halk Süt' projesi ile ailelerin bütçelerine ve yerli süt üreticilerinin bütçelerine destek sağlanıyor.

Merkezefendi Belediyesi, Türkiye genelinde nüfusa oranla çocuklara en çok süt desteğinde bulunan ikinci belediye olma özelliğini de sürdürüyor.

Belediye, vatandaşların kaliteli, taze ve sağlıklı ekmeğe ekonomik fiyatla ulaşabilmesi için de 20 'Merkezefendi Halk Ekmek' büfesini hizmete açtı.