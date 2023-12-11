Menderes Belediyesi Üreticilere 10 Bin Adet Fide Dağıttı

Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üreticilere brokoli, karnabahar, taze soğan, ıspanak fidesi olmak üzere 10 bin adet fide dağıtıldı. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan da fide dağıtım törenine katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Menderes Belediyesi üreticilere brokoli, karnabahar, taze soğan, ıspanak fidesi olmak üzere 10 bin adet fide dağıttı.

Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarıma yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 10 bin fide üreticiye dağıtıldı. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan da fide dağıtım törenine katılarak üreticilerle bir araya geldi. Çile Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte kışlık atalık fide dağıtımı kapsamında brokoli, karnabahar, taze soğan, ıspanak fidesi olmak üzere toplam 10 bin adet fide üreticilere dağıtıldı.

"ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Menderes'te tarıma yönelik çalışmalara önem verdiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "İlçemizin bereketli topraklarının verimini arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda kışlık atalık fide dağıtımlarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışma ile Çile Mahallemizde 10 bin adet fidenin dağıtımını gerçekleştirdik. Bu tür hizmetlerle ilçemizde üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.