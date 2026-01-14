Mardin'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mardin 1969 Spor arasında iş birliği protokolü imzalandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mardin 1969 Spor Kulübü arasında, yükümlülerin sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve topluma kazandırılmaları amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Ön görüşmeleri Mardin Denetimli Serbestlik Müdürü Özge Dijle Demir ile Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar tarafından yürütülen çalışma, imzalanan protokolle resmiyet kazandı. Protokol kapsamında yükümlülerin spor faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli sosyal ve rehabilite edici çalışmalara dahil edilmesi hedefleniyor. Yetkililer, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünden yararlanılarak bireylerin toplumsal hayata daha sağlıklı, aktif ve özgüvenli şekilde adapte olmasının amaçlandığını ifade etti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü adına protokolü Mardin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz, Mardin 1969 Spor Kulübü adına ise Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar imzaladı. Tören kapsamında Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar tarafından Mardin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Şahbaz ile Cumhuriyet Savcısı Enes Kürkçü'ye Mardin 1969 Spor forması hediye edildi.

Yetkililer, gerçekleştirilen iş birliğinin toplumsal faydaya katkı sunmasını temenni etti. - MARDİN