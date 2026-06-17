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Mardin'de 40 Dekar Buğday Ekili Alan Yandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangında 40 dönümlük ekili alan zarar gördü. Yangın, çiftçiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde bulunan bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çiftçilerin ve itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında, 40 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki buğday ekili tarlada, henüz belirlenemeyen sebeple alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine mahalledeki çiftçiler de traktörleriyle itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangın, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrasında yapılan ilk incelemelerde, hasat edilmeyi bekleyen 40 dekar buğday ekili alanın tamamen yanarak zarar gördüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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