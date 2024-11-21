Mardin'de 200 Adet Sertifikalı Fıstık Ağacı Dikti

Mardin'de fıstık ağaçları toprakla buluşturuldu

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarıma merakı olan çiftçi, arazisinin etrafını tel örgü ile kapatarak 200 adet sertifikalı fıstık ağacını toprakla buluşturdu.

Nusaybin ilçesinde çiftçi Bilal Bedir, 10 dönüm arazisini değerlendirerek 200 adet fıstık ağacı dikti. Her ağaç arasını 7 metre şeklinde ayarladığını belirten Bedir, "Burada yaban hayvanları ağaçlara zarar vermesin diye ilk önce arazimizin etrafını tel örgü ile kapattık. Bugün ise sertifikalı fıstık ağaçlarımız geldi. Bizde bunları 7'ye 7 olacak şekilde ayarlamaya çalıştık. Hedefimiz bölgemizde fıstık yetiştiriciliğini daha güzel bir yere getirmek" dedi.