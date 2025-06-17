Malatya'nın Babacan Mahallesi'nde Hayvancılık Zor Şartlarda Sürüyor

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Babacan Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvan besicileri, su ve elektrik yetersizliği nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Çobanlık yapan İrfan Babacan, devlet yardımı beklediklerini ifade ederken, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı da üreticilerin zorlukla çalıştığını belirtti.

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Babacan Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besicileri, altyapı yetersizlikleri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. İrfan Babacan, "Suyumuz yok, elektriklimiz yok, doğru dürüst yolumuz yok. Şu anda suyu hortumla getiriyoruz. Güneşte ısınıyor, içilmiyor" dedi.

Babacan Mahallesi'nde çobanlık yapan İrfan Babacan ne elektrik ne de içme sularının olduğunu belirterek devlet yetkililerinden yardım beklediklerini belirtti.

Köyde 7 senedir çobanlık yaptığını söyleyen Babacan, şunları kaydetti:

"İmkanlarımız fazla el vermiyor. Suyumuz yok, elektriğimiz yok, doğru dürüst yolumuz yok. Şu anda suyu hortumla getiriyoruz. Güneşte ısınıyor, içilmiyor. Köylü geldi, orada temel açtı, elektrik yok diye ev yapamadılar. Devlet bir türlü yardımcı olmadı, bizim de fazla imkanımız yok. Eğer devlet bize bir imkan verirse burayı kalkındırmaya, düzeltmeye niyetimiz var. Ama devlet destek vermezse kendi imkanlarımızla yapacağımız fazla bir iş yok."

"5 abone olmadığı için bize elektrik vermiyorlar"

Babacan'ın oğlu ise, "Burada, bu yaylada üretim yapıyoruz. Bir aile işletmesi. Sıkıntılarımız elektrik, su... Büyük sıkıntı yaşıyoruz bunlarda. Elektrik şirketine dosyaları, makbuzları verip ödemeleri yaptığımız halde, 5 abone olmadığı için bize elektrik bağlamıyor. Bizim de buraya gelecek olan komşularımız vardı, elektrik, su sıkıntısı olduğu için onlar da gelmiyor" dedi.

"Zor koşullarda üretim sürüyor"

Üreticiler destek olmak, sorunlarını dinlemek amacıyla yayla ziyareti yapan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise bölgede üretimin zorlukla sürdürüldüğünü belirtti.

Yıllardır evlerin çoğunun zaten kullanılmadığını, hemen hemen hepsinin yıkıldığını anlatan Akın, şunları söyledi:

"Üretim yapan insanlar, yetiştiriciler bizim için çok değerli. Üretenin dün olduğu gibi bugün olduğu gibi yarın da yanında olmak için buradayız. Tabii ki devletimiz, bakanlığımız önemli destekler vermektedir ama bu desteklerin her platformda, bütün kurum ve kuruluşların desteklemesiyle ilgili, yerelin üreticileri desteklemesiyle ilgili de taleplerimiz var. Buradaki sorun ve sıkıntıların giderilmesi için de inşallah, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaları yapıp, buradaki problemleri bir an önce çözmeye çalışacağız."

Kaynak: ANKA / Yerel
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