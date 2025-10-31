Haberler

Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 1. Sınıf Tarımsal Örgüt Belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın derecelendirmesinde '1. sınıf tarımsal amaçlı örgüt' olarak belirlendi. Birlik Başkanı Ergün Gülaydın, bu gelişmenin üreticilere önemli destekler sağlayacağını vurguladı.

(MALATYA) - Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı derecelendirmede "1. sınıf tarımsal amaçlı örgüt" olarak belirlendi. Birlik Başkanı Ergün Gülaydın, bu gelişmenin üreticiler için önemli destekler sağlayacağını belirterek, "Bu durum birliğimiz, üyelerimiz ve çalışmalarımız açısından güzel bir anlam ifade etmektedir" dedi.

Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergün Gülaydın, derecelendirmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım Bakanlığının yapmış olduğu derecelendirmede 1. sınıf tarımsal amaçlı örgüt olarak seçilmiştir. Bu gelişmeyle birlikte, ilimizdeki tüm birlikler arasında 1. sınıf örgüt olarak belirlenmiştir. Bu gelişme ile birlikte üreticilerimiz ve üyelerimiz, bu zor desteği kapsamında artı 280 Türk lirası ek destek alacak. Süt desteğinde ise birlik üzerinden pazarlanan sütte artı 40 kuruş gibi bir fark alacak. Ziraat Bankası süspansiyonlu kredilerde yüzde 5 oranında indirim sağlanacak. Aynı zamanda TARSİM'le ilgili poliçelerde de artı bir destek sağlayacak. Bu, birliğimiz açısından, üyelerimiz açısından, çalışmalarımız açısından güzel bir anlam ifade etmektedir."

"Süt, üretimin ana temasıdır"

Üretimlerinin ana temasının süt olduğunu belirten Gülaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimin en büyük ana teması süttür. Sütün etkinliği, süt gerçek değerde satıldığı zaman ortaya çıkar. İşletmede devamlılık arz ettiği zaman, bugün dışarıdan getirilen besilik materyaline çok ihtiyaç kalmayacak ve üretimimizi biz burada kendimiz sağlayacağız. O anlamda sütün gerçek değerde, değerini bulması lazım. Süt destekleme parçası uygunluğunda bir satışın olmasını temenni ediyoruz."

"Tarım ve hayvancılığı birlikte geliştirirsek üretici mağdur olmaz"

Depremden etkilenen illerde hayvancılığın özel olarak desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Gülaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün insan yaşamından hayvansal ürünleri kesinlikle çıkaramayız. Onun için, hayvancılığa Bakanlığımız özellikle bizim gibi deprem yaşayan illerde artı bir şey yaparak, bizim burada hem bahçe ziraatine dayalı üretimi hem de yanında hayvancılıkla ilgili güzel projeler geliştirmesini bekliyoruz. Bu projelerin desteklenmesini istiyoruz. Burada sütle ilgili ciddi bir çalışmamız lazım. Bu çalışmaya da destek vermelerini istiyoruz. Ama sütle ilgili alternatif, artı bir proje yapılırsa; sütün pazar olayıyla, işlenmesiyle ilgili olarak böyle bir şey olursa da, ilimizde donla ilgili sıkıntılar, afetler sadece bir ürüne değil de ürün yelpazesine yayılırsa, yani tarım ve hayvancılığı birlikte geniş bir yelpazeye yayarsak, üreticilerimiz bu anlamda hiçbir şekilde mağduriyet yaşamayacak. Bu yıl olduğu gibi donla ilgili bir mağduriyet de yaşanmayacak."

Kaynak: ANKA / Yerel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Ekonomi yönetiminin başına mı geçiyor? Babacan'dan açıklama var
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü

Okulda resmen işkence! Minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.