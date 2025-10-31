Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 1. Sınıf Tarımsal Örgüt Belirledi

(MALATYA) - Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı derecelendirmede "1. sınıf tarımsal amaçlı örgüt" olarak belirlendi. Birlik Başkanı Ergün Gülaydın, bu gelişmenin üreticiler için önemli destekler sağlayacağını belirterek, "Bu durum birliğimiz, üyelerimiz ve çalışmalarımız açısından güzel bir anlam ifade etmektedir" dedi.

Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergün Gülaydın, derecelendirmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Tarım Bakanlığının yapmış olduğu derecelendirmede 1. sınıf tarımsal amaçlı örgüt olarak seçilmiştir. Bu gelişmeyle birlikte, ilimizdeki tüm birlikler arasında 1. sınıf örgüt olarak belirlenmiştir. Bu gelişme ile birlikte üreticilerimiz ve üyelerimiz, bu zor desteği kapsamında artı 280 Türk lirası ek destek alacak. Süt desteğinde ise birlik üzerinden pazarlanan sütte artı 40 kuruş gibi bir fark alacak. Ziraat Bankası süspansiyonlu kredilerde yüzde 5 oranında indirim sağlanacak. Aynı zamanda TARSİM'le ilgili poliçelerde de artı bir destek sağlayacak. Bu, birliğimiz açısından, üyelerimiz açısından, çalışmalarımız açısından güzel bir anlam ifade etmektedir."

"Süt, üretimin ana temasıdır"

Üretimlerinin ana temasının süt olduğunu belirten Gülaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimin en büyük ana teması süttür. Sütün etkinliği, süt gerçek değerde satıldığı zaman ortaya çıkar. İşletmede devamlılık arz ettiği zaman, bugün dışarıdan getirilen besilik materyaline çok ihtiyaç kalmayacak ve üretimimizi biz burada kendimiz sağlayacağız. O anlamda sütün gerçek değerde, değerini bulması lazım. Süt destekleme parçası uygunluğunda bir satışın olmasını temenni ediyoruz."

"Tarım ve hayvancılığı birlikte geliştirirsek üretici mağdur olmaz"

Depremden etkilenen illerde hayvancılığın özel olarak desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Gülaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün insan yaşamından hayvansal ürünleri kesinlikle çıkaramayız. Onun için, hayvancılığa Bakanlığımız özellikle bizim gibi deprem yaşayan illerde artı bir şey yaparak, bizim burada hem bahçe ziraatine dayalı üretimi hem de yanında hayvancılıkla ilgili güzel projeler geliştirmesini bekliyoruz. Bu projelerin desteklenmesini istiyoruz. Burada sütle ilgili ciddi bir çalışmamız lazım. Bu çalışmaya da destek vermelerini istiyoruz. Ama sütle ilgili alternatif, artı bir proje yapılırsa; sütün pazar olayıyla, işlenmesiyle ilgili olarak böyle bir şey olursa da, ilimizde donla ilgili sıkıntılar, afetler sadece bir ürüne değil de ürün yelpazesine yayılırsa, yani tarım ve hayvancılığı birlikte geniş bir yelpazeye yayarsak, üreticilerimiz bu anlamda hiçbir şekilde mağduriyet yaşamayacak. Bu yıl olduğu gibi donla ilgili bir mağduriyet de yaşanmayacak."