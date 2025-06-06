Malatya'da Kurban Bayramı'nda Canlı Hayvan Pazarında Yoğunluk

Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşandı. Bayram namazının ardından kurbanlık almak isteyen vatandaşlar pazara akın etti.

Malatya'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşandı. Pazarda kurbanlık satışı yapan üreticiler, hayvan fiyatlarının geçen yıla göre artmasına rağmen vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların düşük seviyede kaldığını ifade etti. Canlı hayvan fiyatlarının 100 bin TL ile 300 bin TL arasında değiştiğini belirten üreticiler, alıcıların çoğunlukla fiyat sorup pazardan ayrıldığını kaydetti.

Bazı üreticiler, bayramın ilk günü olmasına rağmen beklenen hareketliliğin tam anlamıyla oluşmadığını, ilerleyen günlerde yoğunluğun daha da azalmasını beklediklerini dile getirdi. Yükselen maliyetler ve düşük talep nedeniyle kurban satışlarında istenilen seviyeye ulaşılamadığı vurgulandı. - MALATYA